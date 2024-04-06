Лукашенко подписал закон об SMS-повестках в военкоматы

Президент Лукашенко подписал закон о введении SMS-повесток в военкоматы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о введении SMS-повесток в военкоматы. Об этом сообщается на национальном портале правовой информации.

Уточняется, что теперь военные комиссариаты республики получат возможность сообщать гражданам страны о необходимости явки посредством SMS-сообщений.

В период мобилизации такое оповещение будет аналогом обычной повестки, а в мирное время — дополнять обычный документ, отмечается в документе.

Кроме того, военные комиссары будут наделены правом ограничивать выезд за пределы граждан страны, нарушающих обязанности по воинскому учету и уклонистов. Также закон уточняет правила отсрочки по призыву, правовые основы добровольного участия граждан в работах оборонного характера и некоторые вопросы мобилизации.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде захотели увеличить штраф за неявку в ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) по повестке.