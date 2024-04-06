Маск сделал прогноз о конце человечества

Маск: человечество просуществует еще несколько сотен лет без необходимых мер

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск предположил, сколько времени будет существовать цивилизация. Об этом он написал в социальной сети X.

Маск ответил на вопрос журналиста и футуролога Эда Крассенштейна о возможном конце человеческой цивилизации и сделал свой прогноз. По его мнению, человечество просуществует еще несколько сотен, если не принять необходимые меры.

«Если мы станем межпланетными, а затем и межзвездными, наша цивилизация просуществует миллионы лет. Если нет, то, вероятно, всего через несколько сотен лет», — допустил он.

Бизнесмен добавил, что человечеству следует сохранять актуальный технологический уровень до тех пор, пока Марс не станет полностью пригодным для жизни. По его мнению, это произойдет в течение 20 лет.

Ранее Маск заявил об угрозе начала третьей мировой войны из-за политики президента США Джо Байдена. По его мнению, «Байден спровоцирует третью мировую войну из-за своей крайней и полной глупости».