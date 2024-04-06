Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:49, 6 апреля 2024Интернет и СМИ

Маск сделал прогноз о конце человечества

Маск: человечество просуществует еще несколько сотен лет без необходимых мер
Илон Маск

Илон Маск . Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск предположил, сколько времени будет существовать цивилизация. Об этом он написал в социальной сети X.

Маск ответил на вопрос журналиста и футуролога Эда Крассенштейна о возможном конце человеческой цивилизации и сделал свой прогноз. По его мнению, человечество просуществует еще несколько сотен, если не принять необходимые меры.

«Если мы станем межпланетными, а затем и межзвездными, наша цивилизация просуществует миллионы лет. Если нет, то, вероятно, всего через несколько сотен лет», — допустил он.

Бизнесмен добавил, что человечеству следует сохранять актуальный технологический уровень до тех пор, пока Марс не станет полностью пригодным для жизни. По его мнению, это произойдет в течение 20 лет.

Ранее Маск заявил об угрозе начала третьей мировой войны из-за политики президента США Джо Байдена. По его мнению, «Байден спровоцирует третью мировую войну из-за своей крайней и полной глупости».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский поддержал идею Макрона о возможной отправке войск на Украину

      На Украине мужчина напал на сотрудников военкомата с ножом

      Стало известно о планах Франции заказать сотни авиабомб AASM

      Страховые компании Сбера произведут выплаты пострадавшим в Орске

      Провайдеры в России получили свободный доступ в многоквартирные дома

      В российском регионе объявили ракетную опасность

      «Ростов» прервал серию из трех побед подряд в игре с худшей командой РПЛ

      Зеленский оценил возможности ВСУ провести контрнаступление

      Маск сделал прогноз о конце человечества

      Зеленский заявил о желании увидеть на Украине западные войска

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше