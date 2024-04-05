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12:58, 5 апреля 2024Мир

Маск заявил об угрозе начала третьей мировой войны из-за Байдена

Маск заявил об угрозе провоцирования третьей мировой войны из-за Байдена

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американский миллиардер Илон Маск заявил об угрозе провоцирования третьей мировой войны из-за политики президента США Джо Байдена. Об этом он заявил в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Твиттер).

В частности, Маск согласился с ранее опубликованным на платформе постом политического комментатора Бена Шапиро. В частности он заявил, что «Байден спровоцирует третью мировую войну из-за своей крайней и полной глупости», указав на непоследовательность его позиции по конфликту на Украине и в секторе Газа.

Маск прокомментировал заявление Шапиро, подписав, что «это чрезвычайно опасно».

Ранее Маск заявил, что президент Байден не понимает, что происходит на самом деле и не несет ответственности за свои поступки. Он отметил, что американский лидер является лишь ширмой и настоящую ответственность несет «крайне левая машина».

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      Максим Габриелян
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