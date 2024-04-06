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16:25, 6 апреля 2024Россия

Медведев назвал Макрона спонсором теракта в «Крокусе»

Медведев назвал президента Франции Макрона спонсором теракта в «Крокусе»

Фото: Bai Xueqi / Globallookpress.com

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал президента Франции Эммануэля Макрона спонсором теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Политик разделил соучастников преступления на три категории: исполнителей, организаторов и пособников. По его словам, исполнители пойманы, а истинные организаторы «прячутся в тени». В свою очередь, в число пособников он внес французского лидера.

«Его риторика, его действия, а главное — его санкции на тайные операции с бандеровским режимом вполне могут быть квалифицированы как пособничество теракту 22 марта. (...) Очевидно, что Макрон и ряд других западных руководителей — спонсоры этого ужасного теракта», — заявил Медведев.

В марте Дмитрий Медведев заявил, что террористов, атаковавших концертный зал «Крокус Сити Холл», надо убить, но гораздо важнее убить всех причастных.

Вечером 22 марта группа террористов атаковала «Крокус Сити Холл» в Красногорске, где проходил концерт группы «Пикник» и чемпионат России по танцевальному спорту. Преступники открыли по посетителям прицельный огонь.

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      Карина Черных
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