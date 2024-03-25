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12:49, 25 марта 2024Россия

Медведев призвал убить всех причастных к теракту в «Крокусе»

Медведев призвал убить всех причастных к теракту в «Крокусе» под Москвой

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Террористов, атаковавших концертный зал «Крокус Сити Холла», надо убить, но гораздо важнее убить всех причастных. Об этом заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что в последние дни его часто спрашивают о том, чего ждать после теракта под Москвой. Террористов, стрелявших по мирным людям, задержали, так что «молодцы все, кто ловил», подметил политик.

На вопрос, надо ли их убить, Медведев ответил в утвердительной форме. При этом вдобавок он указал, что «гораздо важнее убить всех причастных». «Всех, кто платил, кто сочувствовал, кто помогал. Убить их всех», — констатировал зампред Совбеза России.

Незадолго до этого, 24 марта, Медведев заявил, что все причастные к «Крокусу» являются легальной и главной целью силовых ведомств России. Он также сказал, что Россия отомстит за каждого пострадавшего в этом теракте.

22 марта Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что неизвестные начали стрелять по посетителям «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске. Граждане пришли на концерт «Пикника», когда террористы открыли по ним прицельный огонь и подожгли здание. Площадь возгорания составила около 12,9 тысячи квадратных метров.

По последним данным, пострадали 182 человека, 137 спасти не удалось. На данный момент все подозреваемые — 32-летний Далерджон Мирзоев, 30-летний Рачабализода Саидакрами Муродали, 25-летний Шамсидин Фаридуни и 19-летний Мухаммадсобир Файзов — задержаны и отправлены под арест, расследование дела продолжается.

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