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10:29, 6 апреля 2024Силовые структуры

Московский бизнесмен шесть лет домогался малолетней дочери

Shot: московский бизнесмен шесть лет домогался девятилетней дочери

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Бизнесмен из Москвы в течение шести лет домогался маленькой дочери. Домогательства начались тогда, когда девочке было девять лет, пишет Mash в Telegram-канале.

По его информации, родители девочки развелись, когда ей было два года. Мать, пока она жила у бабушки, отношения с ней не поддерживала, а отец переодически ее навещал. 37-летний мужчина брал девочку с собой в поездки и забирал в гости.

Информация о домогательствах вскрылась, когда 15-летняя девочка беседовала с сотрудницей ПДН. Девочка призналась, что первый раз отец домогался ее в Ставрополе. Это продолжалось до настоящего времени в те разы, когда мужчина забирал дочь для времяпровождения. Школьницы он домогался в поездках в Москву, во время отдыха на природе в Подмосковье, в квартире у бабушки, когда той не было дома, а также дома у отца в Королеве.

Мужчину задержали. Он работает директором в столичной фирме, который занимается оптовой торговлей стройматериалами. Следователи возбудили уголовное дело по статье о развратных действиях, отцу девочки грозит до восьми лет колонии.

Ранее в Костроме 54-летний мужчина домогался маленькой дочери сожительницы и получил 15 лет колонии. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, россиянин выплатит 200 тысяч рублей потерпевшей.

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      Анастасия Шейкина
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