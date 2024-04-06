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11:21, 6 апреля 2024Бывший СССР

На Украине раскритиковали позицию Зеленского по границам 1991 года

WP: депутат на Украине раскритиковал позицию Зеленского по границам 1991 года
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Florion Goga / Reuters

Условие президента Украины Владимира Зеленского о возвращении к границам 1991 года выполнить нереально. Об этом сообщает Washington Post (WP) со ссылкой на анонимного украинского депутата.

По его словам, власти страны «должны в какой-то момент скорректировать эту риторику».

В материале также говорится, что в последние месяцы увеличился пессимизм в отношении шансов Украины на поле боя. Отмечается, что россияне взяли инициативу в зоне СВО, так как украинцам не хватает войск и боеприпасов.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выступил за идею многолетней помощи Киеву. По его словам, долгосрочное финансирование значительно уменьшит затраты на помощь Украине. «Если поделить [средства из стабильного источника финансирования] между многими странами, то с течением времени получится сумма значительно меньше той, которую мы потратили в экстренном порядке за последние два года», — подчеркнул он.

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      Варвара Кошечкина
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