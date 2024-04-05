Блинкен выступил за уменьшение помощи Украине через долгосрочное финансирование

Блинкен: долгосрочная помощь значительно уменьшит затраты на Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил за идею многолетней помощи Киеву. По его словам, которые приводит ТАСС, долгосрочное финансирование значительно уменьшит затраты на помощь Украине.

«Если поделить [средства из стабильного источника финансирования] между многими странами, то с течением времени получится сумма значительно меньше той, которую мы потратили в экстренном порядке за последние два года», — подчеркнул он.

По словам Блинкена, создании фонда Североатлантического альянса в размере 100 миллиардов долларов для закупки оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в течение пяти лет является лучшим вариантом поддержки, чтобы «поставить Украину на ноги» в будущем.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что главнокомандующий силами альянса в Европе начал разрабатывать структуры долгосрочной военной поддержки ВСУ. Он отметил, что союзники понимают срочность предоставления помощи.