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13:28, 5 апреля 2024Мир

Блинкен выступил за уменьшение помощи Украине через долгосрочное финансирование

Блинкен: долгосрочная помощь значительно уменьшит затраты на Украину

Фото: Johanna Geron / Pool / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил за идею многолетней помощи Киеву. По его словам, которые приводит ТАСС, долгосрочное финансирование значительно уменьшит затраты на помощь Украине.

«Если поделить [средства из стабильного источника финансирования] между многими странами, то с течением времени получится сумма значительно меньше той, которую мы потратили в экстренном порядке за последние два года», — подчеркнул он.

По словам Блинкена, создании фонда Североатлантического альянса в размере 100 миллиардов долларов для закупки оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в течение пяти лет является лучшим вариантом поддержки, чтобы «поставить Украину на ноги» в будущем.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что главнокомандующий силами альянса в Европе начал разрабатывать структуры долгосрочной военной поддержки ВСУ. Он отметил, что союзники понимают срочность предоставления помощи.

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      Виктория Кондратьева
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