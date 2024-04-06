На Украине заявили о нежелании Германии и США принимать страну в НАТО

Стефанишина: Вашингтон и Берлин выступают против приглашения Украины в НАТО

Вашингтон и Берлин выступают против приглашения Киева в НАТО. Об этом нежелании двух западных стран видеть Украину в альянсе заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире телеканала «Рада», передает издание «Страна» в Telegram-канале.

«Формат приглашения предложила сама Украина как юридическую гарантию вступления в НАТО. Оно есть в повестке дня. Абсолютно все союзники поддерживают это решение, кроме двух», — рассказала Стефанишина.

После обнародования информации, по словам Стефанишиной, США и Германия стремятся обратить внимание на другие государства, скептически настроенные к решению пригласить Украину в НАТО. К ним относятся Венгрия и Словакия. «Но ключевая позиция этих двух стран», — подчеркнула украинский политик.

По мнению вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, Вашингтон и Берлин теперь выбрали позицию против вступления Украины в НАТО, поскольку «это уже не просто разговор, а реальное решение».