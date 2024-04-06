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17:43, 6 апреля 2024Путешествия

В Таджикистане оценили решение Турции об отмене безвизового режима

МИД Таджикистана: Турция не уведомила об отмене безвизового режима
Начало событий в новости Турция отменила безвизовый въезд для граждан Таджикистана

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Турция не направляла по дипломатическим каналам уведомление Таджикистану об отмене безвизового режима для граждан республики с обычными паспортами. Об этом заявил представитель МИД Таджикистана Шохин Самади изданию «Азия-Плюс».

Он сослался на нормы международной практики, согласно которым турецкая сторона должна была заранее уведомить о дате введения визового режима. Самади рекомендовал гражданам Таджикистана до получения официальной информации от Турции внимательнее подготовиться к планируемой поездке и собрать необходимые документы.

Тем, кто строит транзитный маршрут через Турцию, следует его изменить, отметил он.

Ранее 6 апреля стало известно, что Турция отменила безвизовый режим для граждан Таджикистана. Соответствующий указ турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана опубликован в официальном правительственном вестнике Resmi gazete. Мера была принята на основании закона об иностранцах и международной защите.

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      Любовь Ширижик
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