В Таджикистане оценили решение Турции об отмене безвизового режима

МИД Таджикистана: Турция не уведомила об отмене безвизового режима

Турция не направляла по дипломатическим каналам уведомление Таджикистану об отмене безвизового режима для граждан республики с обычными паспортами. Об этом заявил представитель МИД Таджикистана Шохин Самади изданию «Азия-Плюс».

Он сослался на нормы международной практики, согласно которым турецкая сторона должна была заранее уведомить о дате введения визового режима. Самади рекомендовал гражданам Таджикистана до получения официальной информации от Турции внимательнее подготовиться к планируемой поездке и собрать необходимые документы.

Тем, кто строит транзитный маршрут через Турцию, следует его изменить, отметил он.

Ранее 6 апреля стало известно, что Турция отменила безвизовый режим для граждан Таджикистана. Соответствующий указ турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана опубликован в официальном правительственном вестнике Resmi gazete. Мера была принята на основании закона об иностранцах и международной защите.