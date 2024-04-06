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01:36, 6 апреля 2024Путешествия

Турция отменила безвизовый въезд для граждан Таджикистана

Эрдоган запретил гражданам Таджикистана въезжать в Турцию без визы

Фото: Jeremy Mura / Unsplash

Турция отменила безвизовый режим для граждан Таджикистана. Об этом говорится в указе турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Документ опубликован в официальном правительственном вестнике Resmi gazete.

«Принято решение отменить безвизовый режим при поездках в Турцию граждан Таджикистана, обладающих обычными заграничными паспортами», — говорится в указе. Мера была принята на основании закона об иностранцах и международной защите.

Ранее руководитель пресс-службы молдавского правительства Даниел Водэ заявил, что Молдавия подписала двусторонние соглашения об отмене визового режима почти со всеми странами СНГ. По его словам, действующего договора нет пока лишь с Таджикистаном и Киргизией. Он подчеркнул, что и с этими государствами ведется работа.

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      Марина Совина
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