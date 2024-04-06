Один человек погиб и двое пострадали при пожаре после взрыва газа в Татарстане

МЧС: один человек погиб и двое пострадали при пожаре после взрыва газа в Нурлате

Один человек погиб и двое пострадали при пожаре после взрыва газа в городе Нурлат республики Татарстан. Об этом сообщили в МЧС России.

«В результате происшествия пострадали три человека, из них один погиб», — отмечается в заявлении ведомства. На месте работают 40 спасателей и 12 единиц техники.

Предварительной причиной происшествия ранее был назван взрыв газового баллона, который произошел при установке натяжных потолков. Уточнялось, что в доме было зарегистрировано 22 человека.

Взрыв газа и пожар в городе Нурлат произошел вечером 6 апреля. Были разрушены наружные стены в двух подъездах жилого дома, сотрудники МЧС спасли из-под завалов одного человека, еще трое были эвакуированы.

