Один человек пострадал при обстреле ВСУ российского региона

Курский губернатор Старовойт: местный житель пострадал при обстреле ВСУ Теткино

При обстреле поселка Теткино Глушковского района пострадал местный житель. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telеgram-канале.

«Пострадал один из местных жителей. Он оперативно доставлен в районную больницу, где ему оказывается медицинская помощь. В поселке повреждено семь домовладений, шесть личных автомобилей и три магазина на местном рынке», — сообщил губернатор.

Помимо этого, под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) попало село Попово-Лежачи — там пострадали 13 домовладений и один автомобиль. В населенном пункте после атаки ВСУ начался пожар, его уже ликвидировали.

Утром в субботу, 6 апреля, ВСУ также атаковали и Белгородскую область. В Белгороде в результате удара оказались повреждены 12 домов и поликлиника.