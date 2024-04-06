Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:41, 6 апреля 2024Россия

Один человек пострадал при обстреле ВСУ российского региона

Курский губернатор Старовойт: местный житель пострадал при обстреле ВСУ Теткино

Фото: Telegram-канал Романа Старовойта

При обстреле поселка Теткино Глушковского района пострадал местный житель. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telеgram-канале.

«Пострадал один из местных жителей. Он оперативно доставлен в районную больницу, где ему оказывается медицинская помощь. В поселке повреждено семь домовладений, шесть личных автомобилей и три магазина на местном рынке», — сообщил губернатор.

Помимо этого, под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) попало село Попово-Лежачи — там пострадали 13 домовладений и один автомобиль. В населенном пункте после атаки ВСУ начался пожар, его уже ликвидировали.

Утром в субботу, 6 апреля, ВСУ также атаковали и Белгородскую область. В Белгороде в результате удара оказались повреждены 12 домов и поликлиника.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о гибели трех человек при прорыве дамбы в Орске

      Винер призвала провести совет о неучастии россиян в Олимпиаде-2024

      Один человек пострадал при обстреле ВСУ российского региона

      Российские военные нанесли удар по расположению ВСУ в Николаевской области

      Московский бизнесмен шесть лет домогался малолетней дочери

      В российском торговом центре подросток напал с ножом на школьницу

      Дамба в Орске полностью разрушилась

      США нарастили импорт удобрений из России до максимума с лета 2023 года

      Власти сообщили данные о подтопленных домах в Орске

      «Меня знают генералы, с которыми заключались договоры». Поставщика бронежилетов для Минобороны обвинили в мошенничестве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше