Власти заявили об отсутствии угрозы работающим ТЭЦ в подтопленном Орске

Власти Орска заявили, что ТЭЦ города работают штатно на фоне подтопления

Теплоэлектростанции (ТЭЦ) Орска на фоне подтопления части города работают в штатном режиме. Об этом сообщает городская администрация в своем Telegram-канале.

Там указали со ссылкой на информацию Оренбургского филиала «Т Плюс» на отсутствие угрозы бесперебойной работе Сакмарской ТЭЦ, Орской ТЭЦ-1 и Медногорской ТЭЦ. Оборудование этих станций работает штатно. Специалисты отслеживают уровень рек Урала и Сакмары, принимаются меры, чтобы не допустить остановки станций.

Эти объекты энергетической инфраструктуры снабжают теплом и электричеством крупнейшие города Оренбургской области.

Вместе с тем приостановлена работа котельной «Дубки» в связи с эвакуацией жителей этого района. Решение принято после согласования с администрацией Оренбурга. Все оборудование котельной находится в нормативном состоянии.

Оперативные службы сообщили, что дамба в Орске полностью разрушилась, растет объем сброса воды с Актюбинского водохранилища. Однако власти опровергают эту информацию.

Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. В зоне затопления оказались более четырех тысяч домов и более десяти тысяч жителей. Свыше 700 человек были эвакуированы в пункты временного размещения. В зоне потенциального подтопления находятся около 4,5 тысячи частных домов и 11 тысяч жителей.