Оперативные службы заявили о полном разрушении дамбы в Орске

Дамба в Орске полностью разрушилась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По информации агентства, растет объем сброса воды с Актюбинского водохранилища. «В настоящее время дамба на реке Урал полностью разрушена», — рассказал источник ТАСС.

Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. В зоне затопления оказались более четырех тысяч домов и более десяти тысяч жителей.

Свыше 700 человек были эвакуированы в пункты временного размещения. В зоне потенциального подтопления находятся около 4,5 тысячи частных домов и 11 тысяч жителей.