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10:20, 6 апреля 2024Россия

Дамба в Орске полностью разрушилась

Оперативные службы заявили о полном разрушении дамбы в Орске

Кадр: Telegram-канал 112

Дамба в Орске полностью разрушилась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По информации агентства, растет объем сброса воды с Актюбинского водохранилища. «В настоящее время дамба на реке Урал полностью разрушена», — рассказал источник ТАСС.

Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. В зоне затопления оказались более четырех тысяч домов и более десяти тысяч жителей.

Свыше 700 человек были эвакуированы в пункты временного размещения. В зоне потенциального подтопления находятся около 4,5 тысячи частных домов и 11 тысяч жителей.

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