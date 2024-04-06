Власти прокомментировали данные о полном разрушении дамбы в Орске

Власти Оренбургской области опровергли полное разрушение дамбы в Орске

Власти Оренбургской области назвали несоответствующими действительности данные о полном разрушении дамбы в Орске, передает ТАСС.

В пресс-службе регионального правительства указали на приостановление течения на одном из двух повреждений на дамбе. Ее общая протяженность составляет несколько километров, ночью был поврежден участок примерно в десять метров, там, где была пиковая водная нагрузка, пояснили РБК в управлении информационной политики аппарата губернатора и правительства Оренбургской области.

Также там назвали ложной информацию о связи Орска и Орской дамбы с Актюбинским водохранилищем.

Ранее 6 апреля ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщил о полном разрушении дамбы в Орске и растущем объеме сброса воды с Актюбинского водохранилища.

Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. В зоне затопления оказались более четырех тысяч домов и более десяти тысяч жителей.

Свыше 700 человек были эвакуированы в пункты временного размещения. В зоне потенциального подтопления находятся около 4,5 тысячи частных домов и 11 тысяч жителей.