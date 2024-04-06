Власти сообщили данные о подтопленных домах в Орске

В Орске подтоплено 2,4 тысячи жилых домов и 3 тысячи придомовых территорий

В Орске подтопило свыше 2,4 тысячи жилых домов и трех тысяч придомовых территорий. Об этом ТАСС сообщили в правительстве Оренбургской области.

Из-за значительного повышения уровня воды невозможно самостоятельно передвигаться в подтопленных зонах. Там отключено электричество. Под водой оказалась половина Старого города в Орске, этот район может быть изолирован от Нового города, заявил мэр Орска Василий Козупица.

При этом власти отмечают, что пик паводка еще впереди. Тем не менее в условиях ЧП теплоэлектростанции Оренбуржья работают в штатном режиме. В Орск отправлены дополнительные бригады и техника.

Спасатели эвакуировали 711 человек в пункты временного размещения. В зоне потенциального подтопления находятся около 4,5 тысячи частных домов и 11 тысяч жителей.

В городе прорвало дамбу, защищающую от реки Урал.