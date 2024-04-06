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08:06, 6 апреля 2024Россия

Половина Старого города в Орске оказалась подтоплена

Мэр Козупица: половина Старого города в Орске оказалась подтоплена

Фото: Сергей Никифоров / РИА Новости

Половина Старого города в Орске оказалась подтоплена. Есть риск изоляции микрорайона, об этом рассказал глава администрации Орска Василий Козупица, пишет ТАСС.

По его словам, ситуация с подтоплением части города из-за прорыва дамбы стремительно развивается в худшую сторону.

«Происходит выход воды на поверхность, где проживают люди, стоят дома», — отметил Козупица.

На данный момент все службы работают над тем, чтобы спасти людей. По словам мэра, уровень реки Урал в Оренбургской области уже составляет 9,27 м при опасном уровне в 7 м.

Ранее сообщалось, что насыпная дамба, которая защищает Старый город Орска от разлива реки, не выдерживает потока. Вода подтапливает район, не заходя в другие.

В пятницу, 5 апреля, в Орске в районе улицы Оренбургской прорвало грунтовую дамбу на реке Урал. До этого на дамбе были обнаружены две протечки.

В зоне затопления оказались более четырех тысяч домов и более десяти тысяч жителей. Россиян из опасных районов в срочном порядке эвакуируют в шесть пунктов временного размещения.

В городе ввели режим ЧС. Ранее его установили во всей Оренбургской области.

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      Марина Совина
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