WSJ: солдат ВСУ заставляют искать по болотам неразорвавшиеся снаряды России

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) заставляет солдат искать российские снаряды по болотам. Об острой нехватке артиллерийских боеприпасов сообщает The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, на Украине настолько не хватает боеприпасов, что украинские солдаты вынуждены искать в болотах неразорвавшиеся российские снаряды. Уточняется, что ВСУ находятся в режиме постоянной экономии.

По словам солдата ВСУ Максима Полюховича, ему приходится погружаться в болота и проходить по несколько километров по минным полям в поисках снарядов. Он заявил, что «аппетит командиров растет», поэтому они просят снаряды почти каждый день.

Ранее украинские артиллеристы также рассказали об истощении запасов снарядов. Они уточнили, что ВСУ имеют «относительный избыток» кассетных боеприпасов, но мало снарядов, эффективных против российских танков.