Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:23, 6 апреля 2024Бывший СССР

Острая нехватка боеприпасов заставила ВСУ искать снаряды по болотам

WSJ: солдат ВСУ заставляют искать по болотам неразорвавшиеся снаряды России

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Globallookpress.com

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) заставляет солдат искать российские снаряды по болотам. Об острой нехватке артиллерийских боеприпасов сообщает The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, на Украине настолько не хватает боеприпасов, что украинские солдаты вынуждены искать в болотах неразорвавшиеся российские снаряды. Уточняется, что ВСУ находятся в режиме постоянной экономии.

По словам солдата ВСУ Максима Полюховича, ему приходится погружаться в болота и проходить по несколько километров по минным полям в поисках снарядов. Он заявил, что «аппетит командиров растет», поэтому они просят снаряды почти каждый день.

Ранее украинские артиллеристы также рассказали об истощении запасов снарядов. Они уточнили, что ВСУ имеют «относительный избыток» кассетных боеприпасов, но мало снарядов, эффективных против российских танков.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Балацкая
      Обсудить
      Последние новости

      Украина взяла ответственность за подрыв нефтепровода в российском регионе. Что рассказали об атаке в ГУР?

      В США рассказали об усилении огневой мощи России с помощью авиабомб

      Названы главные причины потери багажа в аэропортах

      В Госдуме отреагировали на признание Киевом ударов по российскому нефтепроводу

      Шесть медицинских учреждений оказались в зоне подтопления в Орске

      Во Франции заявили о признании СМИ возможного прорыва фронта на Украине

      Чемпион ОИ из США поддержал отстраненного от отбора на Игры российского борца

      В Таджикистане оценили решение Турции об отмене безвизового режима

      ВСУ обстреляли жилой дом в российском регионе

      В МЧС Марий Эл прокомментировали сообщения о разрушении пруда паводком

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше