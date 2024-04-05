Украинские артиллеристы заявили об истощении запасов снарядов

NYT: на Украине заканчиваются запасы осколочно-фугасных боеприпасов

Украина имеет «относительный избыток» кассетных боеприпасов, но мало снарядов, эффективных против российских танков. Об этом заявила газета The New York Times (NYT), ссылаясь на бойцов украинской армии.

«Артиллерия решает исход сражения. У кого ее больше, тот и выигрывает», — сообщил командующий артиллерии, капитан Владислав Сломинский, воюющий в районе Курахово.

По словам украинских солдат, в настоящее время имеется относительно много кассетных боеприпасов, которые могут быть эффективны против пехоты, но мало осколочно-фугасных снарядов, которые действенны против наступающих российских танков и другой бронетехники, сообщает NYT.

Командир артиллерии, сержант Александр Андриенко в разговоре с изданием заявил, что на его позиции поступает 20 снарядов в день, по сравнению с 80 снарядами прошлым летом, когда Украина предприняла провальное контрнаступление.

По информации Bloomberg, из-за дефицита боеприпасов и сокращения поставок союзники Киева обеспокоились скорым прорывом обороны страны со стороны России.