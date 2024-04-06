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10:22, 6 апреля 2024Силовые структуры

В российском торговом центре подросток напал с ножом на школьницу

В Петербурге подросток порезал ножом 13-летнюю знакомую на фудкорте

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Петербурге подросток напал с ножом на знакомую школьницу, ее увезли на скорой помощи в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел на фудкорте торгового центра «Континент». Подростки обедали, когда между ними началась ссора. Во время перепалки 17-летний юноша ударил ножом в бедро 13-летней знакомой и сбежал.

Друзья вызвали скорую помощь, прибывшие медики госпитализировали пострадавшую. В больнице ей диагностировали резаную рану, после обработки врачи отпустили девочку домой.

Полиция разыскивает подростка.

1 апреля сообщалось, что в Рощино Ленинградской области 13-летний школьник получил травму головы после встречи с вооруженным молотком незнакомцем. Мужчина напал на него на улице Шалавина, сначала распылил перцовый газ в глаза юноше, ударил по шлему молотком, повалил на землю и стал бить.

У школьника диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей головы. По его словам, на вид нападавшему было около 40 лет, он славянской внешности.

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      Любовь Ширижик
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