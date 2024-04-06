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06:06, 6 апреля 2024Мир

Польша подняла военную авиацию

ВС Польши: авиация поднята в небо из-за интенсивных действий России на Украине

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Авиацию Польши и союзных стран подняли в небо над республикой из-за «интенсивных» действий России на Украине. Об этом сообщает оперативное командование польских Вооруженных сил (ВС) в соцсети Х.

«Сегодняшней ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с ракетными ударами по объектам, находящимся на территории Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что запущены «все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства», ведется мониторинг ситуации.

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      Марина Совина
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