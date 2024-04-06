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06:11, 6 апреля 2024Экономика

В России предрекли продление скидок и акций на автомобили

Автоэксперт Ракитин спрогнозировал продление скидок на автомобили в России

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Российские автомобильные склады переполнены, из-за этого многие производители и дилерские центры снижают цены, сообщил автоэксперт, главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин. Об изменениях стоимости машин он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Очень многие бренды объявили о снижении цен по акциям. И если тенденция сохранится, то есть рынок будет перенасыщен автомобилям, то скидки и акции будут продолжаться. Потому что объективно автомобили у нас очень дорогие. Это значит, что в какой-то момент рынок просто встанет, потому что покупательная способность у людей не позволит ему развиваться. Это понимают производители, поэтому они предлагают программы по снижению цен или откровенно снижают стоимость», — объяснил Ракитин.

При этом автоэксперт отметил, что производители и дилерские центры будут активнее снижать цены на те модели автомобилей, которые продаются хуже.

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Ранее РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «Авто.ру Оценка» сообщили, что средняя цена новых и подержанных автомобилей в России снижается второй месяц подряд. Так, новые машины за месяц подешевели на 2,4 процента, в среднем до 3,5 миллиона рублей, подсчитали аналитики.

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      Алена Шевченко
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