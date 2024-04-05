В России снова подешевели автомобили

«Авто.ру Оценка»: средняя стоимость автомобилей снижается второй месяц подряд

В марте на российском рынке средняя цена новых и подержанных автомобилей снижается второй месяц подряд. Об этом со ссылкой на данные сервиса «Авто.ру Оценка» пишет РИА Новости.

Так, новые машины за месяц подешевели на 2,4 процента, в среднем до 3,5 миллиона рублей, подсчитали аналитики. В основном в прошлом месяце стоимость упала у легковушек китайских брендов, таких как FAW Bestune T77, Changan Lamore и Chery Tiggo 7 Pro. Более доступным для покупателей стал и отечественный «Москвич 3», теперь купить его можно за 2,1 миллиона рублей. Эксперты объяснили динамику цен большим количеством новых авто, находящихся на складах дилеров с прошлого года.

При этом в некоторых российских регионах новые автомобили подорожали — в Ярославской и Архангельской областях их стоимость в среднем выросла на 7 процентов. Стал стоить больше и ряд корейских и японских моделей, в их числе Mitsubishi ASX, Mitsubishi Outlander и кроссоверы бренда Hyundai. Автомобили с пробегом в марте в среднем по стране подешевели на 4,1 процента, до 2,1 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что в первом квартале 2024 года продажи новых легковых автомобилей в России подскочили на 86 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первые три месяца года было реализовано 328,9 тысячи штук таких машин, из них 145,6 тысячи легковушек было продано в марте.

По мнению экспертов, повышенный спрос на авто объясняется эмоциональными покупками. Главной причиной стали опасения покупателей по поводу роста цен с 1 апреля из-за изменения правил ввоза из стран ЕАЭС.