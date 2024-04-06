Прокуратура Казахстана начала четыре предварительных расследования на фоне ЧС

Генеральная прокуратура Казахстана начала предварительные расследования на фоне паводков в стране. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в настоящей момент органы прокуратуры устанавливают причины затопления конкретных населенных пунктов, а также разрушения дорог, мостов и других объектов. В то же время отслеживается целевое распределение бюджета на местах.

«На сегодня прокурорами начато четыре досудебных расследования в Актюбинской, Алма-Атинской и Атырауской областях. Прокуроры на местах координируют деятельность правоохранительных органов по обеспечению режима законности и правопорядка», — говорится в заявлении.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев описал наводнение в республике словами «самое крупное бедствие за 80 лет». В результате режим ЧС был объявлен в десяти областях страны.