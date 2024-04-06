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18:27, 6 апреля 2024Бывший СССР

Токаев описал наводнение в Казахстане словами «самое крупное бедствие за 80 лет»

Токаев: наводнение в Казахстане — самое крупное бедствие за последние 80 лет

Фото: Pavel Bednyakov / Pool / Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев описал наводнение в республике словами «самое крупное бедствие за 80 лет». Обращение главы государства появилось на его официальном сайте.

Токаев отметил, что из-за весенних паводков после обильного таяния снега произошла природная катастрофа. В результате режим ЧС был объявлен в десяти областях страны. «Возможно, это самое крупное бедствие по своим масштабам и последствиям за последние 80 с лишним лет», — заявил политик.

Также он указал, что в решение проблемы вовлечены министерство по чрезвычайным ситуациям, министерство внутренних дел, национальная гвардия, вооруженные силы и комитет национальной безопасности.

«Мы должны извлечь все уроки из этих масштабных паводков. Их немало, начиная от недостатков в организационных мерах предупреждения природных катаклизмов, дефицита кадров водников и заканчивая нашим пренебрежительным отношением к природе», — подчеркнул президент.

5 апреля прорыв дамбы произошел в городе Орске, Оренбургская область. Сооружение защищало город от реки Урал. В зоне подтопления в результате оказались более четырех тысяч домов и более десяти тысяч жителей. Граждан начали эвакуировать еще до происшествия, когда в двух местах обнаружили протечки. Прокуратура, объясняя причину прорыва дамбы, заявила, что ЧП было вызвано несвоевременно принятыми мерами по содержанию гидротехнического объекта в надлежащем техническом состоянии.

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      Карина Черных
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