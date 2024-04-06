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19:54, 6 апреля 2024Россия

Путин поручил главе МЧС срочно вылететь в Оренбургскую область

Путин поручил главе МЧС Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС РФ Александру Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Выезд главы ведомства на место прорыва дамбы необходим для организации всех необходимых работ в зоне подтопления, отметил Песков. Официальный представитель Кремля также уточнил, что Куренков доложил президенту о положении дел в зоне затопления и принимаемых мерах.

«Путин поручил Куренкову незамедлительно вылететь в зону природного бедствия для организации всей необходимой работы по оказанию помощи людям и ликвидации последствий природного бедствия», — приводит агентство слова Пескова.

Ранее стало известно о нежелании некоторых жителей Орска покинуть город из-за паводка. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Оренбургской области Александр Ситников.

5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы. Сооружение защищало город от реки Урал. В зоне подтопления в результате оказались более четырех тысяч домов и более десяти тысяч жителей.

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      Екатерина Подвигина
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