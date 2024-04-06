Стало известно о нежелании некоторых жителей Орска покинуть город из-за паводка

МЧС: из зоны подтопления в Орске эвакуировались не все жители города

Из зоны подтопления в Орске эвакуировались не все жители города. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Оренбургской области Александр Ситников в эфире телеканал «Россия 24».

«По последним данным, поток заявок прекратился, примерно как около получаса их не поступает. Но мы знаем, что не все люди, к сожалению, эвакуировались, не все решили оставить небезопасную зону, хотя им предлагалось сделать это», — заявил руководитель пресс-службы ГУ МЧС региона.

По его словам, некоторые местные жители предпочли остаться в своих домах вопреки рекомендациям МЧС покинуть опасную зону. Ситников отметил, что спасательные службы ожидают новых заявок на эвакуацию уже к ночи. «Потому что нет ни электричества, ни газа, ни света», — пояснил представитель МЧС по Оренбургской области.

5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы. Сооружение защищало город от реки Урал. В зоне подтопления в результате оказались более четырех тысяч домов и более десяти тысяч жителей. Граждан начали эвакуировать еще до происшествия, когда в двух местах обнаружили протечки. Прокуратура, объясняя причину прорыва дамбы, заявила, что ЧП было вызвано несвоевременно принятыми мерами по содержанию гидротехнического объекта в надлежащем техническом состоянии.