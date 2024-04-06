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15:26, 6 апреля 2024Россия

Путин запретил работодателям увольнять вдов погибших участников спецоперации

Президент РФ Путин запретил работодателям увольнять вдов погибших участников СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий работодателям увольнять вдов погибших участников специальной военной операции (СВО) в течение года с момента ухода мужа из жизни. Документ доступен на сайте официального опубликования правовых актов.

Документ внес в Государственную думу депутат от партии «Единая Россия» Игорь Антропенко и сенатор Дмитрий Перминов. Соответствующие изменения будут внесены в статью 261 Трудового кодекса РФ. Теперь работодатель не сможет по своей инициативе уволить супругу покойного участника спецоперации в течение одного года с момента его ухода из жизни.

Исключением будет тот факт, что вдова солдата повторно вступила в брак или неоднократно нарушала законы Трудового кодекса, подчеркнул председатель Государственной думы Вячеслав Володин, передает РИА Новости. По словам политика, вдовы участников боевых действий должны быть уверены, что их права защищены.

2 апреля Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о запрете увольнять вдов участников специальной военной операции в течение года. Инициативу внесли в Госдуму в сентябре 2023 года.

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      Олег Давыдов
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