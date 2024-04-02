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15:06, 2 апреля 2024Россия

Госдума приняла закон о запрете увольнять вдов участников СВО

Госдума в третьем чтении приняла закон о запрете увольнять вдов участников СВО
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Госдума в третьем, окончательном чтении, приняла закон о запрете увольнять вдов участников специальной военной операции в течение года. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Закон запретит увольнять по инициативе работодателя вдов ветеранов боевых действий в течение одного года (...). Исключение — если женщина повторно вступила в брак или неоднократно допускала грубые нарушения трудовой дисциплины», — приводятся слова спикера Думы Вячеслава Володина.

Изменения внесут в статью 261 Трудового кодекса России. Из пояснительной записки следует, что права жен ветеранов СВО будут защищены так же, как и права женщин, воспитывающих ребенка в возрасте до трех лет, и одиноких матерей, воспитывающих ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет.

Инициативу внесли в Госдуму в сентябре 2023 года. В первом чтении нижняя палата парламента приняла законопроект 20 февраля, во втором — 26 марта. До этого правительство поддержало запрет на увольнение вдов участников спецоперации. В отзыве на соответствующий законопроект в кабмине указали на необходимость согласования изменений с трудовым законодательством.

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      Анастасия Шейкина
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