Госдума приняла законопроект о запрете увольнять вдов участников СВО

ГД приняла проект о запрете увольнять вдов участников СВО в течение года

Государственная Дума во втором чтении приняла законопроект о запрете увольнять вдов участников специальной военной операции в течение года. Это следует из трансляции заседания нижней палаты, опубликованной на ее сайте.

Изменения предлагается внести в статью 261 Трудового кодекса России. Из пояснительной записки следует, что в случае принятия законопроекта права жен ветеранов СВО будут защищены так же, как и права женщин, воспитывающих ребенка в возрасте до трех лет, и одиноких матерей, воспитывающих ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет.

Работодатель не сможет расторгнуть с вдовой трудовой договор, за исключением ряда случаев. Например, если женщина вступит в брак повторно или будет допускать неоднократные грубые случаи нарушения трудовой дисциплины. Как подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин, сейчас нужно сделать все, чтобы поддержать семьи участников СВО.

Инициативу внесли в Госдуму в сентябре 2023 года. В первом чтении нижняя палата парламента приняла законопроект 20 февраля. До этого правительство поддержало запрет на увольнение вдов участников спецоперации. В отзыве на соответствующий законопроект в кабмине указали на необходимость согласования изменений с трудовым законодательством.