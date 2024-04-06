Россиянам рассказали о последствиях перевода на карту «денег из ниоткуда»

Адвокат Данилов рассказал о последствиях перевода на карту «денег из ниоткуда»

Перевод на банковскую карту «денежных средств из ниоткуда» — это не повод радоваться, в такой ситуации необходимо насторожиться. Вместо неожиданного дохода он несет неприятности, рассказал в интервью агентству «Прайм» адвокат Кирилл Данилов.

Если это не подарок и не возврат долга, а ошибочный перевод, то деньги необходимо будет вернуть, иначе человека обвинят в необоснованном обогащении. При этом затягивание с возвращением ничего не решит. С человека потребуют в суде не только полную сумму, но еще и проценты, отметил Данилов.

Помимо этого, трюк с «деньгами из ниоткуда» могут проворачивать злоумышленники. Чтобы не попасть в такую ситуацию, возврат денежных средств нужно осуществлять только через банк, оформив соответствующее заявление о возврате ошибочного перевода, предупредил адвокат. В противно случае можно лишиться своих денег.

Ранее эксперты предупредили о самых популярных в сети способах, с помощью которых мошенники пытаются вовлечь детей в преступность или атакуют их.

Аферисты используют детей для получения банковских данных родителей. Для этого под разными предлогами они просят подростков предоставить доступ к их личному кабинету. Злоумышленники также создают криминальные сообщества, которые занимаются мошенничеством на маркетплейсах, отметили специалисты.