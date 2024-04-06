Российская певица пожалела о заграничном образовании сына

Алена Свиридова назвала большой ошибкой решение отправить сына учиться в Канаду

Певица Алена Свиридова заявила, что пожалела о том, что отправила сына учиться в Канаду. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Российская исполнительница назвала большой ошибкой это свое решение, так как после окончания университета ее сын Василий решил остаться в Канаде. Из-за этого, по словам Свиридовой, она «осталась без ребенка», так как увидеться с ним получается очень редко. Кроме того, из-за разных часовых поясов созвониться с сыном можно не всегда.

Исполнительница посетовала, что из-за заграничного образования дети приобретают другие привычки. «Сейчас я понимаю, что, когда родитель отправляет детей учиться за границу, да, дети учатся там. Но они теряют тут целый пласт общей студенческой жизни. Если они вернутся — у них вот этот большой пробел, потому что они вернулись оттуда с теми привычками и учением», — сказала Свиридова.

Она также уверена, что при этом дети россиян все равно остаются «нашими», если живут за границей. «Мы обрекаем этих детей быть как блуждающий форвард», — подытожила певица.

В июне 2023 года Алена Свиридова рассказала, что на лето планирует переехать в Крым, где владеет недвижимостью. Она собиралась вести оттуда дела и ездить на гастроли.

