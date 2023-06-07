Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
12:22, 7 июня 2023Среда обитания

Российcкая певица рассказала о планах переехать в Крым

Певица Алена Свиридова рассказала, что летом планирует жить в своем доме в Крыму

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская певица Алена Свиридова рассказала, что на лето планирует переехать в Крым, где владеет недвижимостью. Она поделилась подробностями в интервью для Teleprogramma.pro.

Артистка отметила, что обязательно поедет летом в Крым, так как ей нравится проводить там время в своем доме. Она планирует оттуда вести дела и ездить на гастроли.

«Там у меня дом, который требует присутствия. И я его очень люблю. Там я в розах, в лодках, в море, во фруктах и овощах. Это рай в отдельно взятом месте, которое я сотворила сама. Вот оттуда и буду вести все дела», — заявила Свиридова.

В 2022 году Свиридова рассказала, что самостоятельно спроектировала и построила летнюю веранду в своем доме в Крыму. Она также призналась, что до того момента она ни разу в жизни не клала кирпичи.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости
    Из-за разрушения Каховской ГЭС предрекли экологическую катастрофу
    Предполагаемого наследника Вячеслава Зайцева объявили в розыск
    Жителей города Алешки под Херсоном предупредили о пике подъема воды
    В США перечислили ракеты и бомбы для украинских F-16
    Россиян научили правильно выбирать квас
    Совфед одобрил денонсацию договора с Украиной о сотрудничестве в Азовском море
    Российcкая певица рассказала о планах переехать в Крым
    Маэстро Понасенков опроверг задержание в Москве
    Команда Усика поставила ультиматум Фьюри
    Голая женщина у Большого театра в Москве попала на видео
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.