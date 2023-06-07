Российcкая певица рассказала о планах переехать в Крым

Певица Алена Свиридова рассказала, что летом планирует жить в своем доме в Крыму

Российская певица Алена Свиридова рассказала, что на лето планирует переехать в Крым, где владеет недвижимостью. Она поделилась подробностями в интервью для Teleprogramma.pro.

Артистка отметила, что обязательно поедет летом в Крым, так как ей нравится проводить там время в своем доме. Она планирует оттуда вести дела и ездить на гастроли.

«Там у меня дом, который требует присутствия. И я его очень люблю. Там я в розах, в лодках, в море, во фруктах и овощах. Это рай в отдельно взятом месте, которое я сотворила сама. Вот оттуда и буду вести все дела», — заявила Свиридова.

В 2022 году Свиридова рассказала, что самостоятельно спроектировала и построила летнюю веранду в своем доме в Крыму. Она также призналась, что до того момента она ни разу в жизни не клала кирпичи.