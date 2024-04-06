Российские военные нанесли удар по расположению ВСУ в Николаевской области

ВС России нанесли удар по расположению ВСУ на побережье в Николаевской области

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по расположению украинских военных на побережье в Николаевской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег, передает РИА Новости.

«Сегодня был очень мощный взрыв на побережье Очакова... по базам отдыха, в которых живут ВСУшники. К побережью поехало много скорых», — сказал он.

По его словам, прибрежная зона Очакова полностью контролируется Вооруженными силами Украины (ВСУ), поэтому местные жители не могут попасть на берег из-за установленных блокпостов. Там находятся пансионаты и дома отдыха с бойцами ВСУ, а также склады с оружием и техникой.

Лебедев добавил, что сейчас украинские военнослужащие чувствуют себя нервно. Помимо этого, Службы безопасности Украины (СБУ) собирается проверять телефоны и компьютеры жителей Николаевской области.

Ранее в подполье рассказали, что ВС России ударили по району железнодорожного вокзала в городе Никополь Днепропетровской области Украины.