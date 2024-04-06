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10:38, 6 апреля 2024Бывший СССР

Российские военные нанесли удар по расположению ВСУ в Николаевской области

ВС России нанесли удар по расположению ВСУ на побережье в Николаевской области

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по расположению украинских военных на побережье в Николаевской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег, передает РИА Новости.

«Сегодня был очень мощный взрыв на побережье Очакова... по базам отдыха, в которых живут ВСУшники. К побережью поехало много скорых», — сказал он.

По его словам, прибрежная зона Очакова полностью контролируется Вооруженными силами Украины (ВСУ), поэтому местные жители не могут попасть на берег из-за установленных блокпостов. Там находятся пансионаты и дома отдыха с бойцами ВСУ, а также склады с оружием и техникой.

Лебедев добавил, что сейчас украинские военнослужащие чувствуют себя нервно. Помимо этого, Службы безопасности Украины (СБУ) собирается проверять телефоны и компьютеры жителей Николаевской области.

Ранее в подполье рассказали, что ВС России ударили по району железнодорожного вокзала в городе Никополь Днепропетровской области Украины.

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      Анастасия Шейкина
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