Стало известно о долге ведущей «Давай поженимся!» перед налоговой

Ведущая «Давай поженимся!» Роза Сябитова должна налоговой 250 тысяч рублей

Ведущая популярного шоу «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова должна российской налоговой 250 тысяч рублей. Об этом сообщает Shot в Telegram.

Стало известно, что ведущей уже пришло уведомление от Федеральной налоговой службы (ФНС) с требованием погасить задолженность, иначе ей могут грозить проблемы с выездом за границу.

Ранее ведущая шоу рассказала, как проходят съемки «Давай поженимся!» Телесваха сообщила, что она и ее коллеги пользуются записками с подсказками.

До этого Сябитова раскрыла размер своей пенсии. «У меня пенсия 14 тысяч рублей. Я никогда не рассчитывала на пособие от государства», — сказала она, поблагодарив за то, что «такую дали». Телеведущая подчеркнула, что о пенсии стоит задуматься уже в момент получения первой зарплаты, и посоветовала не рассчитывать на государство.