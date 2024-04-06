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13:27, 6 апреля 2024Интернет и СМИ

Стало известно о долге ведущей «Давай поженимся!» перед налоговой

Ведущая «Давай поженимся!» Роза Сябитова должна налоговой 250 тысяч рублей

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Ведущая популярного шоу «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова должна российской налоговой 250 тысяч рублей. Об этом сообщает Shot в Telegram.

Стало известно, что ведущей уже пришло уведомление от Федеральной налоговой службы (ФНС) с требованием погасить задолженность, иначе ей могут грозить проблемы с выездом за границу.

Ранее ведущая шоу рассказала, как проходят съемки «Давай поженимся!» Телесваха сообщила, что она и ее коллеги пользуются записками с подсказками.

До этого Сябитова раскрыла размер своей пенсии. «У меня пенсия 14 тысяч рублей. Я никогда не рассчитывала на пособие от государства», — сказала она, поблагодарив за то, что «такую дали». Телеведущая подчеркнула, что о пенсии стоит задуматься уже в момент получения первой зарплаты, и посоветовала не рассчитывать на государство.

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      Олег Давыдов
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