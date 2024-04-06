Стало известно о массовом отъезде жителей Харькова в Днепр

«Страна.ua»: жители Харькова массово уезжают в Днепр из-за отключений света

Жители Харькова из-за постоянных отключений света массово переезжают в Днепр. Об этом со ссылкой на слова жителей в Telegram-канале сообщает «Страна.ua».

Так, издание приводит слова жителя Харькова, который уехал из города. Работа мужчины завязана на интернете, поэтому он не может выполнять свои обязанности из-за постоянных перебоев с электричеством.

«Ни работать не получается, ни жить, поэтому вынужденный переезд», — сказал он, добавив, что в Днепре сложно найти квартиру для аренды из-за массового переезда людей из Харькова.

Цены растут, риелторы берут около 75 процентов, добавил он. По словам мужчины, ему понравилась одна квартира в Днепре, однако оказалось, что за нее уже внесли задаток другие люди, также уехавшие из Харькова.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что Вооруженные силы Украины готовят Харьков к боевым действиям, из-за чего мирные жители в панике бегут из города. Существенная часть жителей, по его утверждению, ждет прихода российских военных.