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18:50, 6 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно о повреждении коммунального предприятия в Одесском районе

Глава ОВА Кипер: в Одесском районе повреждено коммунальное предприятие
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Libkos / AP

Коммунальное предприятие в Одесском районе получило повреждения. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер в своем Telegram-канале.

По его словам, на предприятии повреждена техника, также пострадало административное здание.

«Враг нанес ракетный удар по Одесскому району. Предварительно, ракетой "Искандер-М" ударил по объекту коммунального хозяйства», — говорится в сообщении.

Ранее после сообщений о взрывах в Одессе была объявлена воздушная тревога. Также в городе были слышны взрывы 5 апреля. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, тогда воздушная тревога объявлялась в Одесской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской областях Украины.

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      Екатерина Подвигина
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