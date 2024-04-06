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13:44, 6 апреля 2024Бывший СССР

В Одессе снова произошли взрывы

РБК-Украина: в Одессе произошли взрывы

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В Одессе снова произошли взрывы. Об этом сообщает издание «РБК-Украина».

Как отмечает издание, на данный момент в Одесской области объявлена воздушная тревога.

Также в Одессе были слышны взрывы 5 апреля. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Одесской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской областях Украины.

Ранее стало известно о взрывах в Харькове. По словам мэра города Игоря Терехова, в результате ударов были поражены административные здания.

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      Виктория Кондратьева
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