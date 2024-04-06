Мэр Харькова заявил о поражении административных зданий в результате взрывов

Мэр Харькова Терехов: административные здания были повреждены из-за взрывов

В Харькове поражены ряд административных зданий в результате взрывов. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

Отмечается, что взрывы произошли в городе в ночь на субботу, 6 апреля.

«В результате ночного удара по Шевченковскому району повреждены (...) ряд административных зданий, АЗС, СТО», — написал мэр.

Ранее стало известно о повторных взрывах в Харькове. В городе продолжает звучать воздушная тревога.

Мэр Харькова Терехов уточнил, что в городе произошло несколько ударов. Кроме того, о мощном взрыве в этом населенном пункте сообщалось и 5 апреля.

