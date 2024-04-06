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03:34, 6 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно о повторных взрывах в Харькове

В Харькове произошли повторные взрывы
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Харькове произошли повторные взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале ТСН.

«Харьков — снова взрывы», — говорится в сообщении украинского телеканала. В городе продолжает звучать воздушная тревога.

Ранее 6 апреля мэр города Игорь Терехов сообщал, что в Харькове произошло несколько взрывов. Такж о мощном взрыве сообщалось 5 апреля. Кроме того, взрывы были слышны в подконтрольном киевским властям Запорожье.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Марина Совина
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