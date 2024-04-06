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01:11, 6 апреля 2024Бывший СССР

В Харькове произошли взрывы

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе произошли взрывы

Фото: Vladyslav Sodel / Reuters

Несколько взрывов произошло в Харькове. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

По состоянию на 00:30 по московскому времени Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины действует воздушная тревога.

Ранее 5 апреля в Харькове также произошел мощный взрыв. «В Харькове слышны взрывы! Будьте осторожны!» — сообщал Терехов. Кроме того, взрывы были слышны в подконтрольном киевским властям Запорожье.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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