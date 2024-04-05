Стало известно о взрывах в Одессе

В Одессе произошли взрывы

В Одессе произошли взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua».

«Сообщают о взрывах в Одессе», — говорится в сообщении. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Одесской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской областях страны.

Ранее в Харькове произошел мощный взрыв. Информацию об этом подтвердил мэр города Игорь Терехов. «В Харькове слышны взрывы! Будьте осторожны!» — сообщал он. Кроме того, взрывы были слышны в подконтрольном киевским властям Запорожье.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.