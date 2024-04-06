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02:00, 6 апреля 2024Мир

Стало известно об ультиматуме Байдена Нетаньяху

Axios: Байден пригрозил Нетаньяху прекращением помощи из-за операции в Газе
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден поставил ультиматум премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Американский лидер пригрозил перестать помогать Израилю, если он не изменит проведение операции в секторе Газа.

По словам собеседников издания, глава Белого дома не уточнил, что именно он имеет в виду, говоря о потере поддержки Соединенных Штатов. Он также не упоминал в этом контексте возможность остановки поставок вооружения Израилю.

Источники сообщили, что это был «самый жесткий» разговор Байдена с Нетаньяху «как по тону, так и по содержанию».

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин выразил главе Минобороны Израиля Йоаву Галланту возмущение ударом по международной организации World Central Kitchen. Остин призвал Галланта провести быстрое и прозрачное расследование. По его мнению, Израиль должен публично поделиться своими выводами и привлечь виновных к ответственности.

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      Марина Совина
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