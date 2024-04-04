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07:02, 4 апреля 2024Мир

Пентагон выразил Израилю возмущение ударом по гумконвою

Шеф Пентагона Остин выразил Минобороны Израиля возмущение ударом по гумконвою

Фото: Uwe Anspach / Global Look Press

Шеф Пентагона Ллойд Остин выразил главе Минобороны Израиля Йоаву Галланту возмущение ударом по международной организации World Central Kitchen (WCK). Об этом со ссылкой на Пентагон пишет РИА Новости.

Как указали в военном ведомстве США, в результате атаки погибли семь сотрудников гумконвоя, включая американца. Остин призвал Галланта провести быстрое и прозрачное расследование. По его мнению, Израиль должен публично поделиться своими выводами и привлечь виновных к ответственности.

Кроме того, Остин призвал предпринять меры для защиты сотрудников гуманитарных организаций и палестинского гражданского населения в секторе Газа.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) назвала ошибкой удар по Газе, в результате которого погибли семь сотрудников благотворительной организации.

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      Марина Совина
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