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05:51, 3 апреля 2024Мир

Израиль назвал ошибкой удар по гумконвою в Газе

В ЦАХАЛ назвали ошибкой удар по Газе, в результате которого погибли члены НКО

Фото: Hannah McKay / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) назвала ошибкой удар по Газе, в результате которого погибли семь сотрудников благотворительной организации World Central Kitchen (WCK). Об этом сообщается в Telegram-канале израильской армии.

ЦАХАЛ представил предварительный отчет начальнику Генерального штаба. Отмечается, что удар не был нанесен с намерением причинить вред гуманитарным работникам. По словам главы Генштаба подполковника Герци Халеви, этого не должно было произойти. «Это была ошибка, которая последовала за неправильной идентификацией ночью, во время войны, в очень сложных условиях», — сказал он.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ случайно нанесла удар по мирным людям в секторе Газа и будет следить, чтобы подобные инциденты больше не повторялись. Президент США Джо Байден раскритиковал Израиль за недостаточную защиту гражданского населения в Газе.

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      Марина Совина
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