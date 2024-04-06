Столтенберг призвал НАТО помогать Украине после завершения конфликта

Столтенберг призвал НАТО помогать Киеву много лет по завершении конфликта с РФ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянсу следует оказывать поддержку Киеву еще много лет. Об этом он высказался в интервью вещательной корпорации «Би-би-си».

«Даже если, как мы верим и надеемся, война завершится в ближайшем будущем, нам нужно будет поддерживать Украину много лет, чтобы укрепить ее обороноспособность и сдержать будущую агрессию», — призвал он.

По мнению Столтенберга, к июлю члены альянса придут к договоренности о долгосрочном финансировании Киева. Он оценил возможность мирного урегулирования конфликта и отметил, что члены альянса не призывают страну к уступкам. Генсек НАТО добавил, что «настоящий мир» возможен после того, как «Украина одержит верх».