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00:00, 7 апреля 2024Мир

Столтенберг призвал НАТО помогать Украине после завершения конфликта

Столтенберг призвал НАТО помогать Киеву много лет по завершении конфликта с РФ
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Johanna Geron / Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянсу следует оказывать поддержку Киеву еще много лет. Об этом он высказался в интервью вещательной корпорации «Би-би-си».

«Даже если, как мы верим и надеемся, война завершится в ближайшем будущем, нам нужно будет поддерживать Украину много лет, чтобы укрепить ее обороноспособность и сдержать будущую агрессию», — призвал он.

По мнению Столтенберга, к июлю члены альянса придут к договоренности о долгосрочном финансировании Киева. Он оценил возможность мирного урегулирования конфликта и отметил, что члены альянса не призывают страну к уступкам. Генсек НАТО добавил, что «настоящий мир» возможен после того, как «Украина одержит верх».

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      Марина Совина
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