Сварщика отправили в СИЗО за циничный комментарий о теракте в «Крокусе»

В Тихвине суд арестовал сварщика за циничный комментарий о теракте в «Крокусе»

Тихвинский горсуд заключил под стражу 27-летнего сварщика местного завода, ставшего фигурантом уголовного дела об оправдании терроризма в связи с его комментарием про нападение на «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, мужчина под чужим именем оставил циничное мнение под обсуждением в соцсети. Тем не менее, сотрудники правоохранительных органов установили личность автора поста и пришли за ним.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма»). На допросе он заявил, что лишь оставил замечание об излишней эмоциональности комментаторов. Сварщик признал свою вину и раскаялся в содеянном.

У него имеется условный срок за кражу и вовлечение в преступление несовершеннолетнего.

27 марта сообщалось об аресте петербургского художника Николая Конашенка по делу об оправдании терроризма за посты с высказываниями, содержащими признаки экстремизма. Он был задержан при попытке вылететь из страны.