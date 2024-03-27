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19:11, 27 марта 2024Силовые структуры

Художника Конашенка арестовали за оправдание терроризма в постах о «Крокусе»

Художника Конашенка отправили в СИЗО по делу об оправдании терроризма

Фото: МВД РФ / РИА Новости

Художнику Николаю Конашенку избрали меру пресечения по делу об оправдании терроризма. Об этом в среду, 27 марта, в своем Telegram-канале сообщает издание Mash на Мойке.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте обвиняемого и отправил российского художника на время расследования в СИЗО — до 25 мая. В ходе судебного заседания по статье 205.2 УК РФ («Оправдание терроризма») Конашенок не признал своей вины.

25 марта полицейские Петербурга в ходе мониторинга интернета обнаружили посты с высказываниями «с признаками экстремизма» и установили их автора. Им оказался известный декоратор Николай Конашенок, который был задержан при попытке вылететь из страны.

Художник Николай Конашенок — супруг бывшего генерального директора АНО «Новая Голландия» Роксаны Шатуновской.

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      Владимир Седов
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