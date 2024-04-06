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12:20, 6 апреля 2024Интернет и СМИ

В Британии заявили о растущей мощи России

Daily Telegraph: мощь России растет, а Запад пытается найти деньги на оборону

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Мощь России растет, в то время как Запад пытается найти средства на оборону. Об этом заявил журналист Льюис Пейдж в материале для издания The Daily Telegraph, базирующегося в Британии.

«В демократических странах Западной Европы мы — говоря прямо — настолько зависимы от наших раздутых государств всеобщего благосостояния, что можем выискивать лишь копейки на оборону», — высказался Пейдж.

В то же время, как считает обозреватель, военная сила России только растет. По его мнению, западным странам не стоит создавать большую индустрию по производству вооружения, которое будет обеспечивать Украину, так как существует вероятность, что в довольно близкой перспективе у Киева закончатся солдаты, подчеркнул журналист. «Тогда, к сожалению, нам придется сосредоточиться на собственной обороне», — заключил автор статьи.

Член палаты общин парламента Великобритании Джон Хили заявил, что британские войска слишком слабы и не готовы к возможному противостоянию России. Парламентарий также указал на малую численность британской армии. При этом он добавил, что оборона страны сейчас происходит на территории Украины.

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      Олег Давыдов
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